Послы стран ЕС утвердили продление антироссийских санкций

Брюссель, 17 декабря. Послы стран Евросоюза утвердили продление антироссийских санкций на полгода, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Источник ТАСС рассказал о решении послов 28 стран Евросоюза во вопросу продления санкций против РФ.

«Послы дали зеленый свет для продления на шесть месяцев экономических санкций против России», — констатировал европейский дипломат.

Таким образом, ограничения против России продлены до 31 июля 2019 года. Следует отметить, что решения послов носили исключительно технический характер. Решение о продлении санкций против России было принято 13 декабря на саммите Евросоюза. До конца 2018 года его также должен утвердить министерский Совет Евросоюза.

Ранее представитель Госдепартемента США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон приветствуют решение Евросоюза продлить санкции против России и обещает и дальше выступать «единым фронтом» с жителями ЕС, передает «Газета.ru».