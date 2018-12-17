Лавров прокомментировал решение Японии разместить у себя американские комплексы ПРО

Москва, 17 декабря. Российские власти ждут от Японии ответа в связи с размещением американских комплексов ПРО. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в настоящее время можно наблюдать повторение событий 1960 года, когда Япония разрешила американцам размещать свои базы практически в любой части страны. При этом пусковые установки системы ПРО, как и раньше, могут использовать как оборонительное, так и атакующее оружие, в частности, ракеты «Томагавк».

«Мы японским коллегам это все сформулировали на консультациях и по линии МИД, и советов безопасности. Мы ждем от них реакции, для нас это проблема прямого практического значения», — отметил Лавров.

Напомним, что Россия ранее уже направляла запрос в Японию в связи с размещением комплексов ПРО США. Тогда в Токио объяснили, что комплексы Aegis Ashore будут полностью автономны от США, а управлять ими станут японские военные. Однако Москва уверена, что речь в данном случаен идет не об усилении обороноспособности Японии, а о наращивании американского глобального противоракетного потенциала.