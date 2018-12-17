Военный эксперт объяснил, почему моряки США не пожелали «потерять лицо» в Арктике

Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике, опасаясь поломки одного из двух своих тяжелых ледоколов — из-за этого пришлось бы просить Россию о помощи, сообщают американские СМИ. Бывший командующий Береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт выступил против предложения Совета по безопасности выпустить ледокол Polar Star на учения в рамках Северного морского пути.

По его словам, техника настолько устарела, что он не может гарантировать отсутствие технических сбоев во время учений. В случае поломок с просьбой о проводе кораблей пришлось бы обращаться к России, что, по мнению адмирала, оказалось бы «весьма некстати». Российские судоремонтники, между тем, без проблем помогли бы американским морякам в беде, заявил Федеральному агентству новостей военный эксперт Игорь Коротченко.

«Если бы у американцев возникли какие-то проблемы, и они обратились бы к нам, такая помощь Россией была бы оказана: вопросы безопасности на море в мирное время и в условиях, когда требуется помощь иностранных коллег, в приоритете, — напомнил Коротченко. Если бы старый американский ледокол или американские эсминцы и крейсеры вмерзли бы в Северном Ледовитом океане во льды, наши ледоколы их бы освободили и сопроводили ,s до портов приписки. Но для них это была бы, конечно, потеря лица».

По словам эксперта ФАН, у США, самой мощной экономики мира, есть большие проблемы с атомным ледокольным флотом, из-за чего на круглогодичную навигацию в Арктике и на зимние учения они фактически не способны.

«На этом фоне Россия обладает мощным ледокольным флотом, обеспечивающим круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, проводку надводных боевых кораблей, — указывает Коротченко. — В лице ОСК мы видим центр мировой компетенции в области строительства атомного ледокольного флота, что дает России ряд существенных преимуществ в исследовании Арктики и отстаивании наших национальных интересов в этом регионе».

Американцы боятся отправляться на учения в Арктику не только из-за страха «потерять лицо» в случае поломки ледокола Polar Star, считает Герой России вице-адмирал Юрий Курганов.

«Есть Морской кодекс, по которому моряки помогают друг другу — в этом нет ничего зазорного. Они боятся не столько опозориться, сколько того, что опыт, который есть у нас и у них по плаванию в таких широтах, несопоставим, — заявил Курганов в беседе с ФАН. Просто есть люди, которые умеют работать в Арктике, и которые не умеют это делать. Уровень подготовленности работы в Арктике у нас выше — мы эксплуатируем Севморпуть еще с довоенных времен, у нас была даже одноименная организация на уровне министерства. Наши судостроители легко оказали бы помощь американцам, потому что у нас севере, на местах базирования Северного флота сконцентрированы мощные судоремонтные, судостроительные заводы. Что касается ледокольного флота, тут сравнения и вовсе быть не может — наши ледоколы и старый Polar Star».

Напомним, что в планах России увеличить к 2035 году свой ледокольный флот до 11 судов, включая пять универсальных атомных ледоколов мощностью 60 МВт, три ледокола «Лидер», четыре ледокола на газомоторном топливе до 40 МВт и ледокол «50 лет Победы».

Росатом продлил ресурс действующим ледоколам, чтобы избежать пауз при проводке судов по Северному морскому пути. В 2019 году заключит контракты на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220, причем государство покроет лишь половину затрат, остальную часть составит бюджет Росатома и привлеченные инвестиции.