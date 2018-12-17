Путин потребовал взять под плотный контроль работу ЖКХ во время аномальных морозов

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности положение в российских регионах, где наблюдаются сильные морозы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Была акцентирована необходимость особо плотного контроля за работой всех систем ЖКХ в регионах, где в эти дни наблюдаются аномальные морозы», — сказал Песков.

Кроме того, обсуждались вопросы социально-экономической направленности.

Ранее Песков рассказал о планах российского лидера на понедельник. По его словам, во второй половине дня глава государства, кроме заседания Совбеза, проведет внутренние встречи. Представитель Кремля добавил, что Путин ведет подготовку к большой пресс-конференции, которая запланирована на 20 декабря.