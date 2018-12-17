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Рада намерена рассмотреть законопроект о принудительном переименовании УПЦ

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Рада намерена рассмотреть законопроект о принудительном переименовании УПЦ

Киев, 17 декабря. Верховная рада Украины намерена рассмотреть законопроект о переименовании Украинской православной церкви. Об этом сообщил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

По его словам, 20 декабря депутаты Рады рассмотрят законопроект, который запретит канонической Украинской православной церкви называться «украинской».

«По вопросу переименования церкви. Этот документ готовится в профильном комитете, думаю мы сможем его рассмотреть в четверг», — пояснил Парубий.

Он также добавил, что на это неделе Рада может рассмотреть законопроект о «порядке перехода общин и имущества» в состав новой «украинской поместной церкви».

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», участники которого провозгласили создание новой «поместной церкви» на Украине. Главой «новой церкви» был избран «митрополит» Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата отвергла приглашение Константинополя об участии в «объединительном соборе». В работе «собора» приняли участие представители двух раскольнических организаций, которые не были признаны мировым православием.

Автор: Артем Никулин
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