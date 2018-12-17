Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на Балканах

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию на Балканах и положение России в регионе, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Участники совещания подробно обменялись мнениями о ситуации на Балканах», — заявил песков.

По словам пресс-секретаря, в ходе заседания также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической политики. Президент РФ акцентировал особое внимание на необходимости контроля за работой всех систем ЖКХ в регионах, где наблюдаются аномальные температуры.

Напомним, парламент самопровозглашенной балканской республики Косово утвердил создание полноценной армии. МИД Сербии потребовал созвать Совбез ООН для рассмотрения данной инициативы Косово.