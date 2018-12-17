Донбасс сегодня: радикалов направили под Горловку, Киев перебрасывает к фронту штурмовики

Донбасс, 17 декабря. ДНР под огнем БМП и БТР, по ЛНР ведется огонь из тяжелых минометов. Командование ООС усиливает горловскую группировку ВСУ. Украинские СМИ обвинили ДНР в обстреле Горловки и исказили отчет ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

ВСУ нанесли удары по четырем поселкам на западе и северо-западе Луганской народной республики, использовав 120-мм и 82-мм минометов. Киев обстрелял 13 населенных пунктов в ДНР, используя боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

На всех ключевых направлениях применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Киев готов задействовать боевую авиацию

Разведка дончан сообщает, что четыре боевых самолета ВСУ совершили перелет на Бердянский аэродром. В оперативном командовании ДНР полагают, что Киев может использовать эти штурмовики, чтобы прикрыть с воздуха группировку сухопутных сил украинской армии при наступлении на мариупольском направлении.

СБУ ищет канал утечки информации

Выездные группы СБУ работают в десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригадах ВСУ, сообщили в разведке ВС ДНР. Предполагалось, что эти соединения примут участие в наступлении на юге Донецкой области.

Сотрудники СБУ выявляют каналы утечки секретной информации, которые, вполне вероятно, привели к отмене или изменению формата планировавшейся военной операции.

Работа контрразведки СБУ также зафиксирована в штабах оперативно-тактических группировок «Восток» в Краматорске и Угледаре Донецкой области.

Командование ООС значительно усиливает горловскую группировку ВСУ

На прошлых выходных прибыло несколько составов с военной техникой для 93-й механизированной бригады ВСУ, которая находится в районе Горловки. Согласно данным разведки ВС ДНР, на железнодорожную станцию Константиновка доставлены танковый и механизированный батальоны 93-й бригады. Всего на участке оказалось более 60 танков и БМП.

«Правый сектор» мобилизуется для отправки в Донбасс

Радикальная организация «Правый сектор»1 (запрещена в РФ) завербовала порядка 240 человек в западных украинских регионах и областях центральной Украины для вооруженных операций в ДНР и ЛНР.

Общая численность «резервистов» — 2800-3500 человек, в каждой сотне до 150 вооруженных боевиков. В ближайшее время группировки направятся к войскам Киева под Горловкой.

Украинские СМИ: «ДНР обстреляла Горловку»

В Виннице СМИ продолжают дезинформировать аудиторию, сообщая о «самообстрелах боевиков по своим же территориям». На сайте «Реал.вин» в качестве «неопровержимых доказательств» были продемонстрированы скриншоты комментариев, которые якобы оставили жители Горловки в соцсетях. Примечательно, что при поиске по указанным комментариям поисковые системы выдают лишь один источник — тот самый винницкий «Реал.вин».

Этот же источник сообщает, но уже со ссылкой на миссию ОБСЕ, что международные наблюдатели «зафиксировали разрушение огнем террористов жилого сектора в отдельном районе поселка Южное — Чигари (западнее Горловки)».

При этом в тексте новости само издание приводит полную цитату из сообщения международных наблюдателей, в которой говорится следующее: «Беспилотник СММ зафиксировал 20 полностью уничтоженных жилых домов (только обугленные стены) в двух частях Чигарей. По оценке миссии повреждения зданий были вызваны попаданиями артиллерийских снарядов».

То есть ОБСЕ не указывает, с какой стороны конкретно были произведены обстрелы, которые привели к разрушениям. Но украинские СМИ данная сторона вопроса не волнует — выводы сделаны.

1 Организация запрещена на территории РФ.