До 2021 года в транспортную систему Москвы вложат 1,6 трлн рублей. ФАН-ТВ

В пресс-центре ТАСС прошла конференция по итогам работы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Сейчас в столице расположено 650 предприятий, 42 промышленных комплекса. И с каждым годом их число растёт.

Благодаря системной работе по поддержке инвесторов столица занимает 2 место в Национальном рейтинге стратегических инвестиций и 31 строчку — в мировом рейтинге. Согласно указу президента России Владимира Путина к 2020 году Москва должна подняться на 20 место.

«Мы работаем над созданием качественной среды в городе. На это направлена адресно-инвестиционная программа, размер которой на 2019 год составляет 1,6 трлн рублей. На это направлен и наш потенциал с точки зрения особой экономической зоны. Все силы наших сотрудников направлены на то, чтобы все это создать», — рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На транспортную систему, как на один из ключевых элементов развития предпринимательской среды, до 2021 года выделено 1,6 трлн рублей. Часть проектов реализуется за счёт государственно-частного партнёрства, часть — финансируется частными лицами. Один из проектов, который будет реализован без привлечения бюджетных средств — дублёр Кутузовского проспекта. Частные инвесторы оценили проект в 40 млн рублей. Первые автомобили смогут проехать по новой магистрали уже в 2021 году.

«Безусловно, ключевым и важнейшим индикатором инвестиционной привлекательности является объём инвестиций, который приходит в город. По прошлому году мы видим, что объём капиталовложений в городскую экономику составил фактически 2 трлн рублей. И мы видим, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, которую переживала Россия в целом в последние годы, Москва постоянно демонстрировала положительную динамику с точки зрения прироста инвестиций», — отмечает директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Леонид Косторома.

Чаще всего в столичную экономику инвестируют Европейские страны: такие как Германия, Франция и Италия. Этот процесс стал удобнее благодаря запуску Инвестиционного портала Москвы. С его помощью инверторы могут подобрать проекты для вложений и квалифицированные кадры для работы, а также обратиться за консультацией к экспертам.