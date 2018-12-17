Посетивших «объединительный собор» митрополитов УПЦ МП предали анафеме

Киев, 17 декабря. Митрополиты Украинской православной церкви Московского патриархата, участвовавшие в «объединительном соборе» по созданию новой украинской раскольнической церкви, преданы анафеме. О том, что митрополит Винницкий Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр лишились своих должностей, сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

«Священный синод вынужден был принять соответствующие решения», — сказал Климент.

Напомним, на «объединительный собор» в Киев в субботу прибыли два представителя канонической украинской православной церкви. В храме Святой Софии, отметим, предстоятелем новой украинской православной церкви, которая, согласно решению патриарха Варфоломея, получит автокефалию, был избран митрополит Епифаний.

В Русской православной церкви, комментируя решения, принятые на «объединительном соборе», отметили, что они ничего не значат. РПЦ ранее, напомним, была вынуждена разорвать общение с Константинопольским патриархатом из-за незаконного решения патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии украинской раскольнической церкви.