Москва, 17 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что «не проникся» рэпом. По словам Лаврова, он отдает предпочтение авторской музыке.

«Рэпом как-то не проникся. Люблю бардов: Высоцкого, Окуджаву, Визбора, Митяева, с которым общался совсем недавно», — рассказал лавров в интервью KP.ru.

Также глава внешнеполитического ведомства рассказал о любимых блюдах. По словам Лаврова, он предпочитает супы – щи и борщ, а отдыхать любит на природе. Министр отметил, что не увлекается рыбалкой, а во время походов занимается разведением костра и обустройством лагеря.

В ходе интервью Лавров также пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной и не планирует прекращать отношения, так как граждане страны не виноваты в действиях киевской власти.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что если Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики, то потеряет остальную Украину. Лавров отметил, чтобы сохранить Украину «нейтральной» нужно сделать так, чтобы всем гражданам страны было комфортно. По словам министра, проблемы Украины гораздо шире и глубже, чем просто ЛНР и ДНР.

Так, по мнению Лаврова, нынешний киевский режим имеет все черты неонацистского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Лаврова, заявил, что на Украине не скрывают своей приверженности неонацизму и занимаются его героизацией. Эти заявления хорошо известны на весь мир.