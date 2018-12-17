Москва рассчитывает, что сотрудничество с Израилем по Сирии обеспечит безопасность ВКС РФ — Лавров

Москва, 17 декабря. Москва рассчитывает, что сотрудничество с Тель-Авивом по Сирии продолжится с тем, чтобы обеспечить безопасность российских военных в республике и самого Израиля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой Еврейского агентства «Сохнут» Ицхаком Герцогом.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество с Израилем по Сирии продолжится в ключе, которое не будет ставить под угрозу жизнь российских военных, не создаст проблем для усилий президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в борьбе с терроризмом при нашей поддержке и, конечно, обеспечит безопасность Израиля», — сказал российский министр.

В среду российское министерство обороны сообщило, что военные России и Израиля обсудили в Москве функционирование прямого канала связи между расположенной в Сирии авиабазой «Хмеймим» и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов. Кроме того, стороны обсудили проблемы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию в САР.

Напомним, поздно вечером 16 сентября российский самолет Ил-20, который возвращался на базу «Хмеймим», исчез с радаров. В это же время израильские истребители атаковали объекты в сирийской Латакии. В оборонном ведомстве РФ сообщили, что израильские самолеты, прикрывшись Ил-20, подставили его под удар ПВО Сирии. В результате трагедии погибли 15 российских военнослужащих. В Москве заявили, что ответственность за гибель Ил-20 полностью лежит на Израиле и тех, кто принимал решение прикрыться российским самолетом.