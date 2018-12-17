Константинополь включил в диптих главу новой Православной церкви Украины

Стамбул, 17 декабря. Константинопольский патриархат включил главу новой Православной церкви Украины Епифания в диптих.

На воскресной службе в соборе Святого Николая в Стамбуле был упомянут глава новой церкви на Украине. Как передает портал Orthodoxia Info, имя Епифания было включено в диптих Константинопольского патриархата.

Диптих представляет собой последовательный список церквей и их предстоятелей для поминания во время молитвы. Таким образом, Константинополь объявил «официально православному миру появление новой церкви» на Украине, поясняют источники.

Напомним, в прошедшую субботу в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», на котором был избран глава новой украинской церкви. Однако в мероприятии приняли участие только неканонические церковные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась поддержать раскольников и участвовать в «объединительном соборе». Главой так называемой новой церкви на Украине стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), который ранее служил епископом Киевского патриархата.