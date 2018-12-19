Пресс-конференция Путина 20 декабря: где и во сколько смотреть, как задать вопрос президенту

Одно из знаковых политических событий, традиционно завершающих уходящий год, — большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Политологи заранее спорят, какой неожиданный вопрос поступит, кто «зажжет» необычным нарядом, плакатом или провокационным поведением, какое важное политическое заявление может прозвучать в кулуарах мероприятия. Федеральное агентство новостей публикует самое важное, что нужно знать о пресс-конференции нынешнего года, а также некоторые интересные факты об этом мероприятии.

Когда и во сколько состоится большая пресс-конференция Путина

В 2018 году большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в четверг, 20 декабря. Начало в 12.00.

Как задать вопрос президенту

Пресс-конференция — мероприятие для журналистов, аккредитация на него уже завершена. На официальном сайте Кремля опубликован список представителей российских и зарубежных массмедиа, которые смогут посетить мероприятие. Так что ищите в списках своего «представителя»: корреспондента вашего регионального издания или журналиста, представляющего СМИ, которому вы доверяете. Если этот журналист получит возможность обратиться к президенту, возможно, вы получите ответ на вопрос, который интересует лично вас.

Сколько журналистов аккредитовано на пресс-конференцию Путина

Всего в этом году на мероприятие аккредитовано 1702 российских и зарубежных журналиста, что является рекордным числом участников для данного формата общения Владимира Путина с прессой. Для представителей иностранных СМИ будет организован синхронный перевод на английский, немецкий и французский языки.

Напомним, в прошлом году аккредитацию получили 1600 работников СМИ.

Где состоится большая пресс-конференция Путина 2018

По последней информации большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в московском Центре международной торговли. Информацию о порядке прохода на пресс-конференцию аккредитованные журналисты получат по электронной почте. В последние несколько лет мероприятие проходило в московском Гостином дворе.

Где смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире

Как сообщает пресс-служба Кремля, прямую трансляцию пресс-конференции президента будут вести Первый канал, телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и НТВ, радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

Трансляция с сурдопереводом будет доступна в прямом эфире Общественного телевидения России (ОТР), а также на сайте ОТР (www.otr-online.ru/online).

Многие российские и некоторые зарубежные русскоязычные СМИ будут вести текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина, в том числе в Twitter. Текстовую онлайн-трансляцию будет вести и Федеральное агентство новостей. Кроме того, все самые важные подробности мероприятия будут в оперативном режиме появляться на сайте ФАН. После окончания пресс-конференции читателям будут предложены самые яркие моменты общения Путина со СМИ, а также комментарии политиков и экспертов.

Начало пресс-конференции в 12.00, но большинство телеканалов начнет трансляцию заранее, примерно за полчаса, чтобы показать, как происходит сбор участников, кто во что одет, какие плакаты для привлечения внимания президента «скреативили» журналисты, и так далее.

Кстати, в этом году организаторы пресс-конференции попросили журналистов не приносить на мероприятие плакаты размером больше формата А3, поскольку это мешает работе фотокорреспондентов и телеоператоров.

Интересные факты

На сколько вопросов обычно успевает ответить президент

Обычно Владимир Путин успевает ответить на несколько десятков вопросов. Рекордным для этого формата общения со СМИ оказался 2008 год, тогда президент успел ответить на 106 вопросов.

Какая это по счету большая пресс-конференция Путина

В 2018 году президент в 14-й раз встречается с журналистами в таком формате.

Когда состоялась первая большая пресс-конференция Путина

Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 18 июля 2001 года. На ней было аккредитовано 400 журналистов, президент ответил на 22 вопроса. В последнее время это мероприятие проводится зимой и является политическим завершением года.

Сколько длится большая пресс-конференция Путина

Как правило, мероприятие длится 3,5–4,5 часа. Самой продолжительной была пресс-конференция 2008 года — она продолжалась 4 часа 40 минут.

В 2017 году пресс-конференция Владимира Путина длилась 3 часа 42 минуты.