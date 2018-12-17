Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

МИД РФ предупредил россиян об опасности в связи с новыми забастовками в Тунисе

39
0 Оставить комментарий

МИД РФ предупредил россиян об опасности в связи с новыми забастовками в Тунисе

Москва, 17 декабря. Министерство иностранных дел РФ предупреждает россиян о продолжающихся в Тунисе забастовках — в североафриканском государстве массово протестуют работники бюджетной сферы.

В понедельник, 17 декабря, в столице Туниса будут введены повышенные меры безопасности из-за всеобщей забастовки профсоюзов  — главные манифестации пройдут в районе Place de la Kasbah.

В среду, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства, у здания министерства образования Туниса состоится протестная акция учителей.

Напомним, как ранее неоднократно писало Федеральное агентство новостей, в Тунисе на фоне массовых протестов госслужащих и бюджетников сохраняется опасная обстановка.  МИД РФ в середине прошлой недели предупреждал россиян об отмене рейсов в Тунис из-за забастовок.

МИД РФ предупредил россиян об опасности в связи с новыми забастовками в Тунисе

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.