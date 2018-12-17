МИД РФ предупредил россиян об опасности в связи с новыми забастовками в Тунисе

Москва, 17 декабря. Министерство иностранных дел РФ предупреждает россиян о продолжающихся в Тунисе забастовках — в североафриканском государстве массово протестуют работники бюджетной сферы.

В понедельник, 17 декабря, в столице Туниса будут введены повышенные меры безопасности из-за всеобщей забастовки профсоюзов — главные манифестации пройдут в районе Place de la Kasbah.

#Тунис – 17 декабря – всеобщая забастовка профсоюзов; ожидаются массовые акции в крупных городах страны; в г. #Тунис манифестация состоится на Place de la Kasbah; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта pic.twitter.com/DK2zA0iW5y — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) December 17, 2018

В среду, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства, у здания министерства образования Туниса состоится протестная акция учителей.

#Тунис – 19 декабря – в г. #Тунис забастовка преподавателей; манифестация состоится в 10.00 (местн. вр.) у здания министерства образования; повышенные меры безопасности pic.twitter.com/uh4BYdEK3z — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) December 17, 2018

Напомним, как ранее неоднократно писало Федеральное агентство новостей, в Тунисе на фоне массовых протестов госслужащих и бюджетников сохраняется опасная обстановка. МИД РФ в середине прошлой недели предупреждал россиян об отмене рейсов в Тунис из-за забастовок.