Запад готовит революции на постсоветском пространстве — Лавров

Москва, 17 декабря. Западные страны пытаются разжигать революции в странах бывшего Советского Союза. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Все, что сейчас Запад делает на постсоветском пространстве, — это готовит революции», — отметил он, выступая в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Лавров подчеркнул, что Россия уже пережила несколько революций, поэтому никому не желает подобного опыта.

Отметим, что с момента распада Советского Союза в 1991 году на постсоветском пространстве прошел ряд социальных потрясений, известных как «цветные революции». Одна революция произошла в Грузии (2003 год), две в Киргизии (2005 и 2010) и две на Украине (2004 и 2014). Российские власти неоднократно указывали на вовлеченность США и других западных стран в украинский Евромайдан. Так, например, известно, что во время массовых протестов в Киеве присутствовала бывший помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая оказывала поддержку участникам госпереворота.