Угроза безопасности со стороны украинских националистов сохраняется в Крыму

Ростов-на-Дону, 17 декабря. Угроза со стороны украинских националистов, проживающих на российском полуострове, сохраняется в Крыму. Об этом в понедельник заявил по видеоконференции во время заседания совета при полномочном представителе президента РФ по ЮФО глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

«Сохраняются угрозы безопасности со стороны украинских националистов, проживающих в Крыму», — передает ТАСС слова Баринова.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти готовы к возможным провокациям со стороны Киева. По его словам, жителям региона нет необходимости беспокоиться по этому поводу.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Петр Порошенко готовит провокацию на конец декабря уходящего года на границе с Российской Федерацией.

Напомним, военно-морские силы Украины 25 ноября нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе, вторглись в территориальные воды РФ, не реагировали на законные требования Пограничной службы ФСБ РФ остановиться. В результате украинские корабли были задержаны. В Москве назвали действия киевских властей однозначной провокацией.