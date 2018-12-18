Дамаск, 18 августа. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество боеприпасов и оружия, принадлежащего террористическим группировкам при прочесывании сельской местности провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Оружие было найдено при осмотре пунктов Басра, Аль-Малиха, Аль-Гария-Аль-Шаркия. По словам полевого источника, среди изъятых сирийскими военными боеприпасов были пулеметы, гранатометы, минометы, различные пушки, ракетные установки, а также пули.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские правительственные войска находят оружие, оставленное незаконными вооруженными группировками перед уходом из провинции. Так, например, накануне подразделения САА обнаружила секретный склад боевиков в провинции Даръа.

Склад с боеприпасами, среди которых были ракеты и другое оружие израильского производства, обнаружили к западу от города под названием Нава.

Выяснилось, что во время очередного осмотра населенного пункта инженерные подразделения сирийской правительственной армии наткнулись на заброшенный склад, в котором были спрятаны пусковые установки для ракет, материалы для самодельных взрывных устройств, ракеты, мины-ловушки, РПГ, противотанковые мины, снайперские винтовки, минометы, снаряды, тепловизоры.

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена во время масштабной военной операции «Базальт», в которой участвовали сирийские правительственные войска и российская авиация. Вместе с ней были также освобождены еще две провинции — Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В данный момент сирийские военные продолжают осмотр освобожденных регионов с целью обезопасить район для мирных жителей, которые постепенно возвращаются на родину.