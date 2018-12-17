Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Венедиктов оскорбил Киселева за слова о раненой журналистке «Эха Москвы»

49
0 Оставить комментарий

Главред «Эха Москвы» раскритиковал выпад Киселева против раненой журналистки

Москва, 17 декабря. Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» назвал несправедливым включение заместителя главреда «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр в список людей года американского журнала Time. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов раскритиковал выпад Киселева, оскорбив его в Twitter.

По словам Киселева, Time несправедливо сравнил убийство членов редакции газеты Capital Gazette в штате Мэриленд «рассерженным читателем» и нападение психически нездорового сексуального маньяка Бориса Грица, который «порезал кожу на шее» заместителя главреда, пишет «ФедералПресс».

Также телеведущий возмутился, что в список журналистов, удостоенных титула «Человек года», попал Аркадий Бабченко за инсценировку собственного убийства. При этом в список не попали российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые погибли в ЦАР при съемке фильма.

Кроме того, Киселев отметил, что в списке не значится и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который был незаконно арестован на Украине по подозрению в госизмене.

Напомним, Борис Гриц напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в октябре прошлого года. Он прорвался в здание редакции, ослепив охранника из газового баллончика, и ударил журналистку ножом в шею. Журналистка рассказала, что в момент нападения сидела боком, маньяк неожиданно «схватил за шею, голову развернул», и «полоснул» ножом.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.