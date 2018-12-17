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Сирия: постпред РФ при МАГАТЭ назвал сфабрикованной американскую историю про ядерную программу

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Сирия: постпред РФ при МАГАТЭ назвал сфабрикованной американскую историю про ядерную программу

Москва, 17 декабря. Постоянный представитель России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов заявил, что история о том, что в Сирии якобы существовала инфраструктура для развития ядерной программы, полностью сфабрикована.

«У нас есть четкое понимание того, что вся эта история была сфабрикована», — сказал дипломат, комментируя заявления США о том, что в 2007 году в Сирии якобы был уничтожен ядерный реактор.

Эти данные в марте «рассекретил» Израиль, американские дипломаты впоследствии заявили, что реактор якобы служил для выработки оружейного плутония.

Ульянов в ходе видеомоста в МИА «Россия сегодня» подчеркнул, что обвинения Вашингтона и Тель-Авива в адрес Дамаска беспочвенны.

«Логичного объяснения у этой версии нет, потому что сам по себе реактор никому не нужен. Он нужен теоретически в привязке к соответствующим носителям ядерного оружия, к другой инфраструктуре, чего в Сирии никогда не было и нет», — объяснил постпред РФ при МАГАТЭ.

Автор: Федор Веснин
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