«Нигде такого нет»: Жириновский объяснил, почему «новая украинская церковь» несостоятельна

Москва, 17 декабря. Так называемая «новая украинская церковь» несостоятельна изначально, поскольку ее пытается сформировать светская власть. В этом убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что подобных прецедентов в христианском мире еще не было.

«Нигде в христианском мире светская власть не участвует в церковных делах. Это запрещено конституциями всеми. Но власть на Украине безнравственная», — отметил Жириновский.

Лидер либерал-демократов также назвал небоеспособной и ненадежной украинскую армию. Политик полагает, что в конечном итоге «русские офицеры повернут оружие» против президента Украины Петра Порошенко, пишет KP.ru.

Напомним, что в субботу на Украине состоялся «Объединительный собор», на котором было принято решение создать новую церковную структуру, полностью подчиненную Константинополю. Русская православная церковь и каноничная Украинская православная церковь уже заявили, что не признают это искусственно созданное образование.