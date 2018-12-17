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«Нигде такого нет»: Жириновский объяснил, почему «новая украинская церковь» несостоятельна

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«Нигде такого нет»: Жириновский объяснил, почему «новая украинская церковь» несостоятельна

Москва, 17 декабря. Так называемая «новая украинская церковь» несостоятельна изначально, поскольку ее пытается сформировать светская власть. В этом убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что подобных прецедентов в христианском мире еще не было.

«Нигде в христианском мире светская власть не участвует в церковных делах. Это запрещено конституциями всеми. Но власть на Украине безнравственная», — отметил Жириновский.

Лидер либерал-демократов также назвал небоеспособной и ненадежной украинскую армию. Политик полагает, что в конечном итоге «русские офицеры повернут оружие» против президента Украины Петра Порошенко, пишет KP.ru.

Напомним, что в субботу на Украине состоялся «Объединительный собор», на котором было принято решение создать новую церковную структуру, полностью подчиненную Константинополю. Русская православная церковь и каноничная Украинская православная церковь уже заявили, что не признают это искусственно созданное образование.

Автор: Антон Соколов
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