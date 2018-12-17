Киев, 17 декабря. Боевые расчеты ЗРК БУК-М1 были переброшены на боевые позиции ВСУ в Донбассе в рамках проверки работы ПВО, сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

ВСУ проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Военная техника была переброшена на линию соприкосновения сторон конфликта.

«Боевые расчеты ЗРК БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединенных сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи», — рассказали в военном ведомстве Украины.

Для участия в проверке на боевые позиции украинской армии также прибыли несколько выездных групп СБУ. После проведения тестирования работоспособности техники военные дали ей оценку. По их словам, ПВО способно «быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха».

Минобороны Украины показало проверку готовности систем ПВО в Донбассе, опубликовав на своей странице в Facebook видео.

Ранее начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов выступил с заявлением в связи с проверкой ПВО украинской армией в Донбассе. Он предупредил Киев, что военнослужащие ДНР будут готовы к любому развитию событий. Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее добавил, что войска республики приведены в полную боевую готовность для отражения наступления ВСУ, передает «Газета.ru».

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке страны силовую операцию. С начала конфликта по август текущего года в Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей, сообщили в ООН.