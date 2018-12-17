Министерство финансов врет и перекручивает: в Киеве назвали ответственных за долги Украины

Практически 30% бюджета Украины на следующий год будет направлено на погашение внутреннего и внешнего долга, рассказал заместитель киевского министра финансов Сергей Верланов. По словам чиновника, в закредитованности страны виноваты предыдущие власти.

«На погашение и обслуживание долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов). Это почти треть бюджета. Эти долги созданы не сегодня, они созданы предыдущими правительствами», — утверждает представитель киевского Минфина.

Верланов добавил — наибольшая нагрузка на бюджет придется на февраль, май и сентябрь. Также он отметил, что киевские власти «просчитали все финансовые риски».

Известный экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей возложил ответственность за долги Украины на бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и действующего главу кабмина Владимира Гройсмана.

«Те средства, которые придется выплачивать в 2019 году, брали Яценюк и Гройсман. Я знаю, что они постоянно говорят, будто «это все [бывший премьер-министр Украины Николай] Азаров», но это откровенная ложь. В 2019 году придется выплатить самые большие долги: это кредиты МВФ, это еврооблигации на миллиард, это кредиты Всемирного банка. В общей сложности почти 6 млрд», — отмечает украинский экономист.

По словам собеседника ФАН, киевские чиновники просто не обладают необходимой квалификацией для того, чтобы эффективно распоряжаться бюджетными средствами. Низкое качество финансового менеджмента приводит к тому, что Киев копит долги перед внешними кредиторами. Экономист обратил внимание на то, что общая сумма задолженности, которую озвучивает Минфин, не соответствует действительности.

«Очень часто министерство финансов врет и перекручивает. 30% — это внутренние и внешние долги. Внутренние долги — это не проблема, абсолютно, потому что это гривна. Реальная нагрузка составляет 20%, не 30%. Если будет нормальный министр финансов, то покрыть это будет очень легко. На сегодняшний момент на Украине переизбыток валюты. Почему? Очень много пришло денег от гастарбайтеров, это раз. Во-вторых, спрос на импорт упал. Если раньше был огромный дефицит по валюте, то сейчас этого нет. 6 млрд можно получить, это не проблема — но для этого нужен действительно нормальный министр финансов. Не исключено, что какие-то долги Украина не погасит из-за своей безалаберности — то есть не погасит не потому, что сделать этого нельзя, а потому, что она просто не понимает, что делать», — резюмировал Александр Охрименко.

Напомним, ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет.