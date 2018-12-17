Сирия: почему Турция не выполняет соглашение по Идлибу и потворствует боевикам

Турция не желает выполнять свои обязательства по достигнутым с Российской Федерацией договоренностям, с таким заявлением выступил исполняющий обязанности губернатора сирийской провинции Идлиб Мухаммад Фади Саун. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Соглашение о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, которое было достигнуто между Российской Федерацией и Турцией в сентябре, не выполняется в полной мере. Согласно условиям соглашения, боевики незаконных вооруженных формирований и Сирийская арабская армия (САА) должны были до середины октября вывести из зоны Идлиба тяжелое вооружение. Потом уже Турция и Российская Федерация должны были начать совместное патрулирование линии разграничения и открыть дороги Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама.

«Мы видим, что турецкая сторона не следует своим обязательствам в вопросе воздействия на вооруженные группировки для отвода вооружения из демилитаризованной зоны. Насколько мы знаем, они могут влиять, но не принимают достаточных мер для реализации договоренности. Насколько мы знаем, 13 или 14 ноября должна была состояться передача объектов органов власти и начаться патрулирование территории.

Но более чем через месяц мы видим, что турецкая сторона не смогла выполнить ни одно из своих обязательств. Наоборот, есть информация, что часть вооружения была введена в демилитаризованную зону», — рассказал Саун в интервью РИА Новости.

Исполняющий обязанности губернатора напомнил, что, по соглашению России и Турции, оружие должно быть вывезено из демилитаризованной зоны. И в этой зоне, отметил он, должна начаться передача власти. Но, подчеркнул Саун, условия в договора так и не были выполнены.

«Да, визуально какая-то часть оружия перемещалась. Но по факту происходят нападения на позиции Сирийской арабской армии и обстрелы из минометов и ракетами. Сирийским войска приходиться отвечать на источники огня», — заключил Саун.

Ослабление Турции

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что демилитаризация Идлиба и передача контроля над ним гражданским властям по факту означает для Турции ослабление своего влияния на ситуацию в Сирии.

«Естественно, что Турция не хочет этого и поэтому противится исполнению своих обязательств. Сирийские власти должны более активно привлекать представителей подконтрольных Турции бандформирований к управлению территориями. Но Дамаск этого делать не хочет по совершенно понятным причинам. Думаю, что ситуация сдвинется из этого взаимного цугцванга только с началом работы конституционого комитета, однако до начала его работы еще очень далеко. Ситуация в Идлибе нестабильная, Как впрочем и в других регионах Сирии», — пояснил Максим Жаров.

Военный эксперт Юрий Лямин в комментарии ФАН рассказал, что проблемы Турции с имплементацией соглашения о создании демилитаризованной буферной зоны на части подконтрольной боевикам территории Идлиба не являются секретом. Турция хоть и имеет там сейчас огромное влияние, но оно не абсолютно.

«Далеко не все группировки там готовы выполнять все требования Анкары. В первую очередь это касается боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе «Джебхат ан-Нусра1», которая запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ. — Прим. ФАН) и других наиболее радикальных бандформирований», — добавил Юрий Лямин.

При этом, заметил эксперт, Турция до сих пор не хочет идти на открытый конфликт с ними, так как это тысячи хорошо вооруженных боевиков. Как результат зона деэскалации «Идлиб» и прилегающие районы сейчас являются одним из самых опасных мест в Сирии.

«Между боевиками и правительственными войсками Сирийской Арабской Республики постоянно происходят столкновения, боевики производят обстрелы Алеппо и других подконтрольных правительству городов, которые расположены неподалеку от линии фронта и так далее. В самом Идлибе продолжается соперничество различных группировок, выливающееся в стычки между ними, и волну убийств полевых командиров, активистов и других», — заключил Юрий Лямин.

По некоторой информации, в районе Идлиба находятся около 50 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.