Сирия новости 17 декабря 16.30: «Ан-Нусра» обстреляла мирные поселения Хамы, в Идлибе террористы вынуждают гражданских оставаться в опасных районах

Сирия, 17 декабря. «Тахрир аш-Шам» обстреляла мирные поселения Хамы, в Идлибе террористы угрозами вынуждают гражданских оставаться в опасных районах, курды продолжают укреплять позиции в районе турецкой границы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: угрожает мирному населению Идлиба, обстреляла поселения Хамы.

Курды: укрепляют позиции на севере Хасаки.

ВС Турции: продолжают обстреливать позиции SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

Местный источник в провинции Алеппо передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Marwa__Osman), что радикальные исламисты нанесли удары по окраине административного центра региона. Ранее сообщалось о столкновениях, между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА) в районах Аль-Мансура и Аль-Рашидин также спровоцированных боевиками.

ВС Турции продолжают вести обстрел позиций курдских военизированных отрядов на севере провинции, пишет информагентство Al-Masdar News.

Провинция Идлиб

Мирное население захваченных террористами районов Идлиба продолжают выходить с опасных территорий через организованный российскими и сирийскими военнослужащими коридор в районе Абу Духура, передает информационное агентство Sputnik. Однако, по сведениям местного Twitter-канала (@TruthfulOften), радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» запугивают жителей провинции, угрожая отомстить в случае, если гражданские перейдут на подконтрольные правительственным войскам участки.

Одновременно с этим джихадисты продолжают укреплять позиции в демилитаризованной зоне на юге провинции, пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ETANA_Syria).

Провинция Хама

Террористы радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по мирным поселениям на севере провинции Хама, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@GelfandYakov).

Другой Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщает, что в ответ на агрессию со стороны джихадистов Сирийская арабская армия (САА) начала вести обстрел укрепрайонов незаконных вооруженных формирований недалеко от города Аль-Латамина. Ранее столкновения между САА и боевиками отмечались в окрестностях поселений Мурек, Маан, Масасна и Телль Базам.

Провинция Хасака

Боевики курдских отрядов ополчения продолжают укреплять позиции в районе сирийско-турецкой границы. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@raaqqa2018), что боевики курдского ополчения роют тоннели в населенном пункте Рас аль-Айн.

Напомним, курдские радикальные формирования готовятся к атакам со стороны ВС Турции. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против подконтрольных Рабочей партии Курдистана (РПК) вооруженных группировок и Отрядов народной самообороны (YPG).

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)