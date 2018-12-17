Госдолг «съест» треть бюджета Украины в 2019 году

Киев, 17 декабря. Украина потратит треть бюджета на погашение государственного долга в 2019 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов.

По его словам, 2019 год станет серьезным вызовом для Украины, так как правительству придется потратить треть государственного бюджета на финансирование внешнего и внутреннего долга.

«На их погашение и обслуживание в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (порядка 15 миллиардов долларов — Прим. ФАН). Это почти треть бюджета», — заявил Верланов.

Он также добавил, что для решения данной проблемы правительство Украины разработало план, который предполагает сокращение бюджетных издержек. Кроме того, Киев возлагает большие надежды на новую кредитную программу с Международным валютным фондом.

«В целом Минфин смотрит на выполнение бюджета в следующем году, если не с оптимизмом, то, по крайней мере, со спокойствием. Все, что нужно было сделать, мы сделали», — подчеркнул Верланов.

Ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие пять лет Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга. По его словам, на обслуживание государственного долга Украина ежегодно тратит 5% от ВВП.