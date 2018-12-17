Родных не подпускают к собственности Евгения Осина после смерти певца

Москва, 17 декабря. Бывшая жена Евгения Осина, мать его 16-летней дочери Агнии — Наталья — вместе с концертным директором певца Александром Сидоренко не могут попасть в гараж, где стоят мотоциклы Осина.

Председатель ТСЖ «Новый Атом» Галина Побединская отказалась их впускать, не объясняя причину. Более того, она потребовала привести с собой юриста, сама же на встречу не пришла. Родственники задумались над обращением в полицию для того, чтобы все-таки проверить наличие имущества и его состояние.

«В гараже есть ворота электрические. Мы с бывшей супругой Евгения Осина пришли в гараж, посмотреть технику — все ли в порядке. Ворота не открываются. Я позвонил начальнику ТСЖ, женщине, но она сказала, что они никаких действий не предпринимали, ничего не обесточивали. На следующий день я приехал, ее супруг вышел — они там вместе руководят. Он сказал, что отключили электричество за неуплату. Странно. Ведь я знал, что всегда все платилось», — рассказал Федеральному агентству новостей Александр Сидоренко.

В гараже Евгения Осина находятся не только его мотоциклы, но и Александра Сидоренко. Мужчина просто хотел проверить, в каком состоянии его техника, есть ли необходимость в ремонте.

«Нашли мы с Натальей квитанции, — продолжает собеседник. — Оказывается, все оплачено. Я им сказал, что квитанции есть, все оплачено. Они начали говорить, что за три года якобы какие-то взносы не оплачены. Почему же тогда при его жизни с ним не разбирались? По итогу на субботу мы договорились приехать с нашим юристом. Просто я не понимаю — при чем тут юрист, но это их условие. На 18.00 они нам назначили встречу, в 17.45 мы приехали, охранник нам сказал, что они уехали из гаража. До 20.00 мы просидели. Звонили им, но они телефоны не брали, не отвечали».

Кроме того, ранее в ТСЖ грозили опечатать гараж Осина, хотя на каком основании — непонятно. На данный момент на наследство певца претендует главным образом его дочь — 16-летняя Агния. Наталья является ее законным представителем. Уже готовы все документы для вступления Агнии в наследство. Изначально ни бывшая жена, ни Александр не собирались ругаться с ТСЖ, но сейчас готовы написать обращение в полицию.

На данный момент нет никаких распоряжений от правоохранительных органов, судебных решений, которые бы предписывали запретить вход в гараж родственникам Евгения Осина, поэтому Александр воспринимает действия руководителя ТСЖ как самоуправство.