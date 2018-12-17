Трое погибли в результате обрушения крыши в Дзержинском | 17 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Трое погибли в результате обрушения крыши в Дзержинском В подмосковном Дзержинском обрушилась крыша производственного здания. Из-под завалов извлекли троих погибших, четверо пострадавших госпитализированы. По одному в реанимации и отделении терапии, двое — в травмпункте. В момент происшествия на крыше велись работы по заливке мягкой кровли. Точная причина ЧП уточняется. Однако, по предварительным данным, крыша обрушилась из-за нарушения техники безопасности во время ремонта. К месту направлена дополнительная техника.

С единственного ракетного катера ВМСУ убрали пусковые установки С единственного ракетного катера военно-морских сил Украины «Прилуки» были свинчены пусковые контейнеры противокорабельных ракет П-15М «Термит». Об этом сообщили украинские СМИ. Ранее стало известно, что в случае приемлемого технического состояния корпуса катера на нем будут оборудованы пусковые контейнеры для противокорабельных ракет «Нептун» украинского производства. Однако в настоящий момент они отсутствуют. Отметим, ракетный катер «Прилуки» вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году, в 1996 году был передан Украине.

Сирийские военные обнаружили два склада с наркотиками и оружием Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили два склада с большим количеством наркотиков и оружия в ходе прочесывания освобожденной от террористических группировок провинции Даръа. Об этом с места событий сообщает специальный корреспондент ФАН. Также на заброшенном складе, были спрятаны, пулеметы, взрывные материалы, РПГ, противотанковые мины, снайперские винтовки, минометы и ракеты израильского производства. Это не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на оружие, оставленное боевиками.