США ведут опасную игру: как ответит ведомство Шойгу на выход Вашингтона из ДРСМД

Ракетные войска стратегического назначения РФ учитывают последствия потенциального выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил «Красная Звезда».

Министерство обороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу, разработало ряд военно-технических мер, позволяющих снизить эффективность системы противоракетной обороны США в Европе.

«Данные меры связаны прежде всего с созданием ракетных комплексов, обладающих повышенной живучестью, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО и перспективным боевым оснащением», — сказал Каракаев.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, отметил, что «в ДРСМД только две страны, а учитывая, что в ядерном клубе находятся еще Великобритания, Франция и Китай, у которого десятки ракет средней и меньшей дальности, необходимо мирно обсудить вопрос разоружения».

«Москва хотела, чтобы Пекин подключился к ДРСМД. Размещение американских ракет, конечно, делает заложниками прежде всего страны Европы. И если Соединенные Штаты сделают этот шаг, то, конечно, ответ последует, этим занимается профильное ведомство в РФ. По сравнению с советским периодом, разработка вооружения, например, ракет и новых гиперзвуковых блоков, которые могут свободно маневрировать, стала экономичнее», — заявил он.

Эксперт напомнил, что успешно завершились бросковые испытания межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», а в ближайшее время на космодроме «Плесецк» начнутся летные тесты МБР этого типа. Отечественные системы ПРО не имеют аналогов во всем мире, добавил Дандыкин.

«Россия успешно использовала комплексы ПРО. На взлете российские ракеты имеют большие возможности, обладают высокой скоростью, они могут уничтожить баллистические ракеты иностранных государств. Например, отечественный лазерный комплекс «Пересвет» уникален и может сбивать подобные цели», — разъяснил военный эксперт.

По словам собеседника ФАН, от агрессивных действий Вашингтона и размещения боевых установок в ряде европейских стран пострадают лишь те, кто пошел США навстречу и согласился принять американскую технику.

«США ведут опасную игру. Насколько мне известно, Вашингтон вышел из Договора по ограничению систем ПРО, что Москва не оставит без внимания — ответные меры предпринимаются. За Россией, а точнее ведомством Шойгу, дело не встанет. Пусть задумаются и США, и те страны, в которых Вашингтон хочет разместить оружие», — резюмировал он.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва выступает против разрушения ДРСМД, однако будет вынуждена отвечать, если Вашингтон выйдет из соглашения. При этом президент РФ отмечал, что руководство США приняло решение о выходе из договора задолго до публичного объявления об этом.