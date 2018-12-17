Песков объяснил переход госкомпаний на отечественный софт

Москва, 17 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего госкомпании обязали перейти на отечественный софт, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, в первую очередь это связано с кибербезопасностью.

«Мы живем в то время, когда в угоду политики могут отключаться целые сервисы. Чтобы спокойно жить в такой враждебной обстановке, нужен перевод на отечественный софт», — сказал российский политик.

Чтобы говорить о переходе на отечественный софт именно сейчас, необходимо изучить мнение экспертов, в том числе в правительстве, отметил Песков. По его словам, определенные шаги в этом направлении уже делаются, будут установлены сроки.

На уточняющий вопрос, возможно ли будет в любом случае перейти на отечественный софт, Песков ответил «да».

«Безусловно, конечно, почему же невозможно?» — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в СМИ появились сообщения, что глава министерства финансов России Антон Силуанов подписал директиву, согласно которой госкомпании должны перейти на отечественное программное обеспечение. Переход на отечественный софт должен быть осуществлен до 2021 года.