Кремль выберет главу российской делегации в Давосе

Москва, 17 декабря. В Кремле выберут, кто возглавит российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава делегации России пока не определен.

«Мы ставили этот вопрос на паузы, поэтому сейчас будем запускать снова. Специально вас проинформируем», — сказал Песков журналистам.

Как стало известно, правительственная делегация РФ примет участие в работе ВЭФ в ДАВОСЕ 22-25 января 2019 года. На Всемирном экономическом форуме будут присутствовать более 50 глав государств и правительств.

Ранее в Москве намеревались отказаться от участия в ВЭФ, если организаторы форума не снимут ограничения на участие для российских бизнесменов, попавших под санкции США.