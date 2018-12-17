В Кремле прокомментировали выдвинутые Давосом условия участия в форуме

Москва, 17 декабря. В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о пяти условиях, при которых российские бизнесмены смогут участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует тот факт, что руководство форума выразило заинтересованность в продолжении сотрудничества с РФ.

«Отсутствие контактов с американскими бизнесменами легко компенсировать за счет контактов с предпринимателями из других стран. Свято место пусто не бывает. Модальности работы в дальнейшем будут обсуждаться», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что организаторы форума выдвинули России пять условий участия Москвы в форуме. Сообщается, что среди условий — запрет на общение россиян с американскими предпринимателями.