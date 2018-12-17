Песков прокомментировал дату визита Абэ в Россию

Москва, 17 декабря. Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию возможен 21 января, такая дата фигурирует в числе остальных. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в настоящее время стороны работают над окончательным согласованием даты визита.

«Такая дата действительно фигурирует среди остальных», — уточнил пресс-секретарь главы РФ, отвечая на просьбу корреспондентов подтвердить дату визита 21 января.

Ранее издание «Санкэй» сообщило, что глава правительства Японии Синдзо Абэ посетит российскую столицу 21 января и проведет 25-ю по счету встречу на высшем уровне с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным​​​.