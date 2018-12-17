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Альянс стран, уставших от гегемонии Запада: главы Судана и Сирии провели мирные переговоры

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Альянс стран, уставших от гегемонии Запада: главы Судана и Сирии провели мирные переговоры

Президент Судана Омар Аль-Башир впервые с 2011 года приехал в Сирию и провел встречу со своим коллегой Башаром Асадом. Главы обеих стран обсудили двухсторонние отношения, а также развитие ситуации в регионе. Президенты Сирии и Судана подчеркнули, что при взаимодействии их государств необходимо руководствоваться уважением суверенитета, а также невмешательством во внутренние дела.  Встреча глав государств прошла благодаря министерству иностранных дел РФ.

Альянс стран, уставших от гегемонии Запада: главы Судана и Сирии провели мирные переговоры

Президент Судана подчеркнул, что сирийские власти, несмотря на войну, придерживаются константы арабской нации. По его словам, если бы Сирия ослабла, это привело бы к проблемам в регионе. Аль-Башир также отметил, что Судан всячески поддерживает Сирию и готов оказать любую поддержку для укрепления ее территориальной целостности.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что перспектива разрешения конфликта и сирийского кризиса вообще достаточно высокая.

Альянс стран, уставших от гегемонии Запада: главы Судана и Сирии провели мирные переговоры

Он напомнил, что Вашингтон неоднократно спонсировал так называемую умеренную оппозицию в Сирии, что приводило лишь к ухудшению обстановки в регионе и обострению гуманитарных проблем.

 «Да, к сожалению, не до конца решена ситуация вокруг Идлиба, последнего оплота террористических организаций, но думаю, что в ближайшее время страны астанинского формата придут к единому решению по поводу борьбы с радикалами в Сирии, — рассказал эксперт, отметив важность встречи Асада и Аль-Башира. — Замечательно, что, наконец-то, возобновились мирные переговоры глав Сирии и Судана, в связи с этим на повестке обсуждения снова появился вопрос возвращения Дамаска в Лигу арабских государств и получения страной международных прав в полном объеме. Можно смело говорить о том, что Сирия выстояла, несмотря на тот хаос и разруху, который творился в стране с 2011 года».

Альянс стран, уставших от гегемонии Запада: главы Судана и Сирии провели мирные переговоры

По мнению Самонкина, в том, что Сирия постепенно движется к пути мирного существования, заслуга России очень велика, «поскольку именно Москва преломила путь боевикам в сирийских регионах».

«Нам практически удалось уничтожить зло в лицо членов ИГ1 (запрещенная на территории РФ террористическая организация) и радикальных исламистов, которых тренировали США для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Такие встречи между главами государств не будут последними в рамках организации российского МИД», — добавил он.

Альянс стран, уставших от гегемонии Запада: главы Судана и Сирии провели мирные переговоры

Однако не все государства разделяют добрые намерения руководства Судана и Сирии. По словам эксперта, Вашингтон хочет узаконить свое влияние на Востоке при помощи силы, что совершенно недопустимо в рамках международного права.

«США и их союзники навязывают государствам свои ценности за счет насилия, военной мощи, в обход решения Совбеза ООН. Вокруг РФ собирается альянс стран, которые устали от западной гегемонии и хотят жить в мире. А это, в свою очередь, не нравится США, поэтому они постоянно говорят о санкциях, устраивают провокации и ведут информационные войны », — резюмировал Самонкин.

Ранее сообщалось, что российская делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом запуск конституционного комитета, предусмотренного решением Конгресса сирийского национального диалога.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Константин Смирнов
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