Альянс стран, уставших от гегемонии Запада: главы Судана и Сирии провели мирные переговоры

Президент Судана Омар Аль-Башир впервые с 2011 года приехал в Сирию и провел встречу со своим коллегой Башаром Асадом. Главы обеих стран обсудили двухсторонние отношения, а также развитие ситуации в регионе. Президенты Сирии и Судана подчеркнули, что при взаимодействии их государств необходимо руководствоваться уважением суверенитета, а также невмешательством во внутренние дела. Встреча глав государств прошла благодаря министерству иностранных дел РФ.

Президент Судана подчеркнул, что сирийские власти, несмотря на войну, придерживаются константы арабской нации. По его словам, если бы Сирия ослабла, это привело бы к проблемам в регионе. Аль-Башир также отметил, что Судан всячески поддерживает Сирию и готов оказать любую поддержку для укрепления ее территориальной целостности.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что перспектива разрешения конфликта и сирийского кризиса вообще достаточно высокая.

Он напомнил, что Вашингтон неоднократно спонсировал так называемую умеренную оппозицию в Сирии, что приводило лишь к ухудшению обстановки в регионе и обострению гуманитарных проблем.

«Да, к сожалению, не до конца решена ситуация вокруг Идлиба, последнего оплота террористических организаций, но думаю, что в ближайшее время страны астанинского формата придут к единому решению по поводу борьбы с радикалами в Сирии, — рассказал эксперт, отметив важность встречи Асада и Аль-Башира. — Замечательно, что, наконец-то, возобновились мирные переговоры глав Сирии и Судана, в связи с этим на повестке обсуждения снова появился вопрос возвращения Дамаска в Лигу арабских государств и получения страной международных прав в полном объеме. Можно смело говорить о том, что Сирия выстояла, несмотря на тот хаос и разруху, который творился в стране с 2011 года».

По мнению Самонкина, в том, что Сирия постепенно движется к пути мирного существования, заслуга России очень велика, «поскольку именно Москва преломила путь боевикам в сирийских регионах».

«Нам практически удалось уничтожить зло в лицо членов ИГ1 (запрещенная на территории РФ террористическая организация) и радикальных исламистов, которых тренировали США для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Такие встречи между главами государств не будут последними в рамках организации российского МИД», — добавил он.

Однако не все государства разделяют добрые намерения руководства Судана и Сирии. По словам эксперта, Вашингтон хочет узаконить свое влияние на Востоке при помощи силы, что совершенно недопустимо в рамках международного права.

«США и их союзники навязывают государствам свои ценности за счет насилия, военной мощи, в обход решения Совбеза ООН. Вокруг РФ собирается альянс стран, которые устали от западной гегемонии и хотят жить в мире. А это, в свою очередь, не нравится США, поэтому они постоянно говорят о санкциях, устраивают провокации и ведут информационные войны », — резюмировал Самонкин.

Ранее сообщалось, что российская делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом запуск конституционного комитета, предусмотренного решением Конгресса сирийского национального диалога.

1 Организация запрещена на территории РФ.