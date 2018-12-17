Песков: Речь об объединении России и Белоруссии не идет

Москва, 17 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности создания единого государства с Белоруссией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова о возможности интеграции России с Белоруссией. Они предложили создать единое государство с единой валютой, которое возглавил бы президент России Владимир Путин.

«Не обсуждалось [объединение стран], нет никаких разговоров, — отреагировал Песков. — Россия и Белоруссия — это союзные государства. Белоруссия — наш братский и близкий партнер, наш союзник с большой буквы. Что касается расширения в рамках Союзного государства — эти планы прописаны в тех документах, которые существуют».

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил совещание на тему сохранения независимости республики.