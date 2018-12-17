Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Песков объяснил заявление Лаврова о неонацистском режиме на Украине
Читать Новость
Политика
  /  Обновлено: 

Песков: Речь об объединении России и Белоруссии не идет

55
0 Оставить комментарий

Песков: Речь об объединении России и Белоруссии не идет

Москва, 17 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности создания единого государства с Белоруссией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова о возможности интеграции России с Белоруссией. Они предложили создать единое государство с единой валютой, которое возглавил бы президент России Владимир Путин.

«Не обсуждалось [объединение стран], нет никаких разговоров, — отреагировал Песков. — Россия и Белоруссия  — это союзные государства. Белоруссия — наш братский и близкий партнер, наш союзник с большой буквы. Что касается расширения в рамках Союзного государства — эти планы прописаны в тех документах, которые существуют».

Песков: Речь об объединении России и Белоруссии не идет

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил совещание на тему сохранения независимости республики. 

Автор: Анастасия Стовба
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.