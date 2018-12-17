Путин проведет интерактивное совещание с представителями Совбеза

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с представителями Совбеза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал о планах президента России на 17 декабря. Представитель Кремля отметил, что глава страны ведет подготовку к большой пресс-конференции, которая запланирована на 20 декабря.

Вторую половину дня в понедельник российский лидер оставил для внутренних встреч, а также на оперативное совещание с представителями Совета безопасности, уточнил Песков.