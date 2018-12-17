Акт политической цензуры в интересах США: Google повторно заблокировал сайт ФАН в сервисе Google.News

Федеральное агентство новостей (ФАН) второй раз за год подверглось политической цензуре со стороны компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки. В субботу, 15 декабря, специалистами редакции ФАН было обнаружено, что перестал поступать трафик из сервиса новостей Google.News. После этого были проверены аккаунт ФАН в Google/google webmaster и аккаунт ФАН в Google.news — оба аккаунта существуют, они не заблокированы, но в выдаче Google.news отсутствует сам сайт ФАН (riafan.ru), кроме того, удален весь архив записей новостей агентства.

Вот как это выглядело на практике.

15 декабря было обнаружено, что трафик с Google.news перестал поступать. После этого были проверены:

• Аккаунт РИА ФАН в Google/google webmaster — не удален, не заблокирован;

• Аккаунт РИА ФАН в Google.news — не удален, не заблокирован;

• Наличие сайта в выдаче Google.news — сайт в поиске отсутствует, архив записей недоступен/удален;

Данные по google.analytics и Яндекс.Метрика по остановке переходов пользователей с Google.news:

Данные по google.analytics и Яндекс.Метрика показывают остановку переходов пользователей с Google.news примерно в 9.00 15 декабря. При этом никаких оповещений о причинах пессимизации сайта Федеральное агентство новостей не получало.

В результате блокировки новостей ФАН сотни тысяч пользователей Рунета лишились возможности получать актуальную и достоверную информацию, а рекламодатели ФАН потеряли часть аудитории, что наносит редакции не только репутационный, но и материальный ущерб.

Редакция ФАН незамедлительно направила официальный запрос в адрес официального представительства Google Incorporated (press@google.com, news-support@google.com), однако даже спустя сутки ответа получено не было.

Заметим, что агентство ФАН никогда не нарушало и не нарушает правила сервиса Google.News и в целом правила поисковика Google. Однако ранее, в конце октября 2017 года, Google без объяснения причин уже удалял из поисковой выдачи ссылки на ФАН и весь архив публикаций в Google News. После запроса к Google от МИД России и Роскомнадзора, 4 ноября 2017 года, через 8 дней после блокировки, Google разблокировал доступ и архив новостей ФАН, при этом никаких объяснений редакции дано так и не было.

Редакция ФАН заявляет, что не собирается мириться с актами политической цензуры в Рунете, которую осуществляет компания Google Incorporated в интересах правительства США.

Ранее политические деятели США неоднократно угрожали ФАН репрессиями, необоснованно обвиняя российское агентство во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. При этом в течение 2018 года подразделение Пентагона Cyber Command атаковало журналистов ФАН, включая генерального директора компании, при помощи угрожающих СМС-рассылок на личные телефоны и писем на личные почтовые ящики. Атаки прекратились только после обнародования этой информации редакцией ФАН.

Редакция и журналисты Федерального агентства новостей считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

Чтобы принудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право редакция Федерального агентства новостей готовит обращение в антимонопольную службу (ФАС), Роскомнадзор, другие российские контролирующие органы.

Кроме того, юристы ФАН готовят исковое заявление в адрес компании Google Incorporated, в котором мы требуем от компании Google соблюдать российское законодательство и возместить все убытки, понесенные Федеральным агентством новостей в ходе незаконной блокировки сайта ФАН публичным сервисом Google.News.