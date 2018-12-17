Песков: РФ не вмешивается в межцерковные отношения на Украине

Москва, 17 декабря. РФ не собирается вмешиваться в межцерковные отношения, которые происходят на Украине, хотя в этой стране раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что по церковным канонам вряд ли допустимо. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом Песков подчеркнул, что «раскольники церковных канонов особо не соблюдают».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в прошедшие выходные заявил о создании «украинской автокефальной церкви». Власти страны рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии.

В Киеве 15 декабря состоялся так называемый «объединительный собор», во время которого главой «новой церкви» избрали «митрополита» неканонической церковной структуры Епифания Думенко.

Как сообщали украинские СМИ, в «соборе» участвовали только два представителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая отказалась быть задействованной в данном мероприятии. В Русской православной церкви (РПЦ) считают ничтожным каноническое значение «собрания», прошедшего в Киеве.