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Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к большой пресс-конференции

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Песков рассказал о подготовке Путина к большой пресс-конференции

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин начал подготовку к большой пресс-конференции 20 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля констатировал, что 17 декабря российский лидер проведет в Москве.

«Три дня на подготовку к пресс-конференции, которая пройдет в четверг», — пояснил Песков.

Песков рассказал о подготовке Путина к большой пресс-конференции

Он отметил, что президент работает со справочными материалами, которые помогут ему при ответе на вопросы 20 декабря.

«Несколько внутренних встреч пройдет во второй половине дня, — продолжил пресс-секретарь президента. — Дополнительно проинформируем». 

Автор: Анастасия Стовба
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