Песков рассказал о подготовке Путина к большой пресс-конференции

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин начал подготовку к большой пресс-конференции 20 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля констатировал, что 17 декабря российский лидер проведет в Москве.

«Три дня на подготовку к пресс-конференции, которая пройдет в четверг», — пояснил Песков.

Он отметил, что президент работает со справочными материалами, которые помогут ему при ответе на вопросы 20 декабря.