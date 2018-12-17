Песков рассказал о подготовке Путина к большой пресс-конференции
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Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин начал подготовку к большой пресс-конференции 20 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Представитель Кремля констатировал, что 17 декабря российский лидер проведет в Москве.
«Три дня на подготовку к пресс-конференции, которая пройдет в четверг», — пояснил Песков.
Он отметил, что президент работает со справочными материалами, которые помогут ему при ответе на вопросы 20 декабря.
«Несколько внутренних встреч пройдет во второй половине дня, — продолжил пресс-секретарь президента. — Дополнительно проинформируем».