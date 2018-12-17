Сирия против указки Запада: почему создание конституционной комиссии крайне важно для САР

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад и помощник главы министерства иностранных дел Ирана Хоссейн Джабери Ансари обсудили в воскресенье, 16 декабря, в Дамаске формирование конституционной комиссии Сирии и встречу стран-гарантов в Женеве 17-18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба президента САР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Президент САР Башар Асад в ходе своей встречи очень высоко оценил усилия Тегерана по формированию конституционной комиссии, несмотря на все препятствия, которые создаются странами-спонсорами терроризма.

«Ансари на встрече в воскресенье вечером осведомил Асада о подготовке к созыву встречи стран-гарантов по Сирии, которую планируется провести в ближайшие два дня в Женеве, с учетом достижения договоренности об окончательном формировании комиссии», — говорится в сообщении пресс-службы Асада.

Кроме того, глава иранского внешнеполитического ведомства подтвердил намерения Ирана продолжать координацию действий с официальным Дамаском в этом вопросе.

«Президент Асад подчеркнул важность усилий стран-союзников Сирии, особенно Ирана и России, для прекращения вмешательства ряда западных стран в политический трек, и то, что они поощряют политический процесс, ведомый самими сирийцами, без какого-либо иностранного вмешательства», — отмечается в тексте пресс-службы.

Внутреннее дело Сирии

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что конституционная реформа в Сирии фактически начата, в начале 2019 года начнет функционировать внутрисирийская конституционная комиссия. Это внутреннее дело Сирии, программа действий, выработанная в рамках прошедшего в начале года Конгресса национального диалога.

«В свою очередь те, кто причастен к гражданской войне в Сирии, пытаются навязать свою модель «реформ», вернуть страну к нестабильной ситуации, продолжая последовательно работать против интересов сирийского народа. Высказывая инициативы «реформ», которые по замыслу должны привести во власть боевиков из числа так называемой «умеренной оппозиции», США не удивляют ничем», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, Соединенные Штаты отстранены от регионального формата урегулирования ситуации в Сирии (Турция, Иран, Россия — соучастники этого процесса), а потому используют технологии взлома этого процесса. Американские вооруженные силы по-прежнему незаконно занимают часть территорий на севере Сирии, прикрываясь «помощью курдам».

«Проводят спецоперации, помогая боевикам. Эти спецоперации также нацелены все на ту же дестабилизацию. Время работает против этих планов, однако процесс конституционной реформы в Сирии, выработанный Конгрессом, необходимо ускорить. Иначе ситуация не доведенного до конца проекта будет и дальше провоцировать американцев на провокации», — резюмировал Игорь Рябов.

Спецпосланник Организации Объединенных Наций (ООН) Стаффан де Мистура доложит Совету Безопасности ООН о достигнутых результатах по конституционному комитету уже 20 декабря. Ранее поступала информация, что де Мистура предложил провести встречу по конституционному комитету Сирии представителей Российской Федерации, Ирана и Турции в Женеве в начале недели.

В свою очередь в пятницу, 14 декабря, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выразил надежду, что конституционный комитет САР сможет собраться уже в начале 2019 года.

Решение о создании конституционного комитета Сирийской Арабской Республики стало главным итогом прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Члены комитета будут заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию САР. Считается, что формирование конституционного комитета дают возможность активизировать политический процесс в Сирии. Комитет должен работать при участии Организации Объединенных Наций.

Предполагается, что Конституционный комитет САР должен будет состоять из 150 человек. Однако в настоящий момент он сформирован лишь на две три. Основной проблемой является часть, которая будет представлять гражданское общество (остальные две — оппозиция и правительство). В сентябре текущего года представители трех стран согласовали списки участников комитета от официального Дамаска и от оппозиции. Однако третий список независимых участников, который был предложен де Мистурой, многих не устроил, и дискуссии продолжились.