Дамаск, 17 августа. В сирийских городах Брега и Бир Аджам (провинция Эль-Кунейтра) прошла первая волонтерская посадка деревьев. На месте событий побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Оба города серьезно пострадали от действий незаконных вооруженных группировок, они были освобождены сирийской правительственной армией несколько месяцев назад. В ходе оккупации боевики намеренно уничтожали зеленые леса Бреги и Бир Аджама, путем выкорчевывания деревьев из земли. В результате местной флоре был нанесен значительный ущерб.

Не так давно группа молодых людей, проживающих в провинции Эль-Кунейтра, запустила благотворительную кампанию, направленную на восстановление лесов в регионе. Наш специальный корреспондент побывал на месте событий.

Один из участников кампании, присутствующий на посадке новых деревьев, дал ФАН небольшой комментарий:

«Наша группа называется Syria Ariba Team. Мы решили посадить дерева, потому что деревья — это символ добра и безопасности. Мы любим, когда на лицах жителей местных деревень появляются улыбки, улыбки которые когда-то были стерты террористами. Пожелайте нам успеха, мы будем продолжать нашу работу и в других деревнях. Деревья — это важный ресурс для родины, мы, как сирийцы, должны ухаживать за ними. Деревья нужны не только нам, но еще и животным», — заявил мужчина.

Тем временем сирийское правительство занимается активным восстановлением разрушенной боевиками провинции: ремонтируются дороги, социальные и муниципальные объекты. Специальные бригады рабочих работают над реабилитацией разрушенной в период оккупации террористов инфраструктуры: водопровода, электричества, канализации. Люди постепенно возвращаются к нормальной жизни и забывают об ужасных годах, проведенных бок о бок с террористическими группировками.