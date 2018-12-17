«РФ мало интересуют «хотелки» ЕС»: в Киеве признали неэффективность санкций против Москвы

Киев, 17 декабря. Санкционная политика Запада по отношению к России является неэффективной, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, Россия справляется с этими ограничительными мерами.

Экономист заявил, что никакие санкции, введенные Вашингтоном и Евросоюзом против России, «нельзя назвать «адскими». Он, подчеркнув, что антироссийские санкции неэффективны, отметил, что Россия не собирается «отдавать Крым, не уходит из Сирии и не идет ни на какие другие уступки Западу».

По мнению Суслова, Москву не интересуют заявления Евросоюза, поэтому Киеву не стоит рассчитывать, что санкции как-то помогут освободить задержанных в Керченском проливе за незаконное пересечение госграницы украинских моряков.

«Я думаю, что Россия эти требования не выполнит. Ее вообще уже мало интересуют «хотелки» Евросоюза», — заявил Суслов во время чата в «Главреде».

Бывший министр высказал мнение, что Москва осудит украинских моряков в суде, а потом помилует их либо обменяет на арестованных или задержанных на Украине россиян.

Напомним, Киев устроил в Керченском проливе провокацию 25 ноября. Корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды РФ и совершали опасные маневры, игнорируя требования Москвы остановиться. Российская сторона была вынуждена задержать корабли-нарушители. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы. Моряков, среди которых были двое сотрудников СБУ, арестовали.

Накануне стало известно, что США приветствуют решение Евросоюза продлить санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе.