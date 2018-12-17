Лавров: РФ продолжит добиваться встречи с Юлией Скрипаль

Москва, 17 декабря. Российская сторона продолжит добиваться встречи с гражданкой РФ Юлией Скрипаль, дочерью экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которые были отравлены в Солсбери, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях обязывают правительство Великобритании предъявить гражданку РФ Юлию Скрипаль. Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство, поэтому на него требование не распространяется.

«Мы будем продолжать добиваться свидания с нашей гражданкой», — заявил Лавров в интервью KP.ru.

Также глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва потребовала от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) предоставить информацию, связанную с «раскручиванием темы Скрипалей». Однако в организации заявили, что требование не подлежит сущностному ответу, так как якобы является делом британской безопасности.

Напомним, в марте текущего года в Солсбери были отправлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы производится на территории РФ.

В Москве отвергли безосновательные обвинения, подчеркнув, что такое вещество никогда не разрабатывалось и не производилось ни в СССР, ни в РФ. МИД РФ направил в Лондон более 60 нот с требованием предоставить доступ к расследованию.