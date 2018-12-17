Блестящий форвард: эксперты оценили шансы Кучерова стать MVP в НХЛ

Москва, 17 декабря. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Никита Кучеров имеет шансы стать самым ценным игроком (MVP) по итогам текущего сезона. Таким мнением поделился экс-капитан национальной команды России Алексей Морозов.

Как отметил Морозов, выступавший в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», шансы на MVP по итогам сезона у Кучерова очень велики. Эксперт обратил внимание на то, что россиянин силен во всех аспектах.

«Кучеров сильный в целом. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и он за счет сильных умеет компенсировать слабые», — подчеркнул экс-хоккеист.

Экс-наставник сборной России Игорь Захаркин назвал Кучерова «самобытным и блестящим форвардом», передает телеканал «360».

Он выразил уверенность в том, что в будущем в НХЛ нападающий станет настоящим лидером.

Напомним, минувшим летом 25-летний Кучеров подписал с «Тампой» новое 8-летнее соглашение на общую сумму 76 млн долларов. Контракт вступит в силу с будущего сезона.