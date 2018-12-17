Госдума хочет ограничить участие россиян в краудфандинговых проектах

Москва, 17 декабря. В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект об ограничении вложений россиян в краудфандинговые проекты.

Проект закона нацелен на снижение финансовых рисков россиян. Согласно документу, россияне смогут вложить в краудфандинговые платформы не более 600 тысяч рублей. При этом на каждый проект они могут потратить не более 100 тысяч рублей. Уточняется, что действие документа распространяется только на коммерческие проекты — для социальных или благотворительных проектов по-прежнему не будет ограничений.

На данный момент в Госдуме готовятся к рассмотрению этого законопроекта во втором чтении, пишет «Царьград». По некоторым данным, это произойдет в январе 2019 года.

По данным Центробанка, за 2017 год рынок краудфандинга в России удвоился и дошел до 11,2 миллиарда рублей, передает РБК.

Ранее, как писала «Газета.ru», в парижском музее Орсе провели реставрацию картины Гюстава Курбе «Мастерская художника», средства на которую были собраны путем краудфандинга.