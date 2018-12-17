Атомному подводному флоту России посвятили почтовую марку

Москва, 17 декабря. В России появилась новая оригинальная почтовая марка, созданная для серии «История вооруженных сил России». Она посвящена атомному подводному флоту России, 60-летие которого отмечают 17 декабря.

Почтовую карточку с уникальной маркой погасили в присутствии кораблестроителей, военных моряков и историков на совместном круглом столе Объединенной судостроительной компании и Российского исторического общества, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

На памятной почтовой карточке изображена первая атомная подводная лодка Советского Союза К-3 «Ленинский комсомол», созданная в 1957 году под руководством главного конструктора Перегудова и принятая в ряды ВМФ в 1958 году, на марке — профили советских моряков.

На первых карточках расписались президент ОСК Алексей Рахманов, гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, гендиректор «Малахита» Владимир Дорофеев, директор «Курчатовского института» Александр Благов. Почтовая марка выпущена ограниченным тиражом в 8000 экземпляров.