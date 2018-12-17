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Общество

Атомному подводному флоту России посвятили почтовую марку

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Атомному подводному флоту России посвятили почтовую марку

Москва, 17 декабря. В России появилась новая оригинальная почтовая марка, созданная для серии «История вооруженных сил России». Она посвящена атомному подводному флоту России, 60-летие которого отмечают 17 декабря.

Почтовую карточку с уникальной маркой погасили в присутствии кораблестроителей, военных моряков и историков на совместном круглом столе Объединенной судостроительной компании и Российского исторического общества, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Атомному подводному флоту России посвятили почтовую марку

На памятной почтовой карточке изображена первая атомная подводная лодка Советского Союза К-3 «Ленинский комсомол», созданная в 1957 году под руководством главного конструктора Перегудова и принятая в ряды ВМФ в 1958 году, на марке — профили советских моряков.

Атомному подводному флоту России посвятили почтовую марку

На первых карточках расписались президент ОСК Алексей Рахманов, гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, гендиректор «Малахита» Владимир Дорофеев, директор «Курчатовского института» Александр Благов. Почтовая марка выпущена ограниченным тиражом в 8000 экземпляров.

Автор: Евгения Авраменко
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