«Пусть обращаются к Порошенко»: в Совфеде отреагировали на акцию с украинским флагом в Крыму

Сторонники киевского режима развернули украинский флаг в горах Крыма и зачитали стихотворение на украинском языке. Акция была направлена в «поддержку 24 арестованных моряков», которых задержали после незаконного пересечения ими границы РФ.

«Один из волонтеров взобрался на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанное по мотивам «Заповита» Тараса Шевченко»,— говорится в сообщении информагентства, финансируемого проукраинскими силами.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что идеи украинского национализма не пользуются популярностью на Крымском полуострове. Большинство населения приветствует вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

«Люди начинают разбираться и понимать, что на самом деле произошло в 2014 году, осознают, каково им жить в России, понимают, что из себя представляет режим, под влиянием которого им приходилось раньше жить», — говорит сенатор от Республики Крым.

Он особо отметил, что с идеологической точки зрения подобные акции не будут иметь никакого эффекта. Также собеседник агентства посоветовал украинским националистам обращаться к президенту Украины Петру Порошенко, ведь именно он ответственен за ту провокацию, которая имела место в Керченском проливе.

«Если говорить о том, что они сделали, это приблизительно то же самое, если бы флаг был развернут в квартире, а затем видео этого было бы размещено в Интернете. Эффект был бы примерно одинаковым. Мы с радостью принимаем граждан Украины, которые едут в Крым. И понятное дело, что 100% территории мы контролировать не можем. Среди тех, кто посещает полуостров, могут быть и украинские националисты. Вообще, правильнее было бы развернуть флаги и транспаранты около администрации президента Украины [Петра Порошенко], пусть обращаются непосредственно к нему. Напомню, именно он направил своих моряков в Керченский пролив для того, чтобы организовать провокацию, в результате которой они и оказались задержанными. Возвращаясь к случившемуся, все претензии должны быть адресованы именно к украинским властям, а не к нам. Именно украинский национализм привел к разрушению украинского государства и гражданской войне», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в 2014 году, за это решение жители полуострова проголосовали на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказалось за вхождение в состав РФ.