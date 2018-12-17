«На духовенство развешивают мишени»: священники призвали православных готовиться к гонениям на УПЦ

Депутат Верховной рады Украины, бывший глава запрещенного в России «Правого сектора»1 Дмитрий Ярош выступил с новыми угрозами в адрес канонического православия и священников Украинской православной церкви.

«Так называемая УПЦ МП — не церковь. Это ФСБшная резидентура, которая является «Искандером» в руках Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников», — заявил Ярош на своей странице в Facebook. — Долой московских попов c Украины!»

Эти угрозы и ситуацию после проведения в Киеве так называемого поместного собора в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировали священники канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отец Борис, священник УПЦ МП из Донецка, подчеркнул, что выражает только свое личное мнение, и рассказал о «взрывоопасной ситуации на Украине».

«Специально создан и накоплен горючий материал в мышлении людей, в сознании общества. И постепенно он начинает выходить в реальные действия. На той стороне — агрессия и неприятие», — уверен собеседник ФАН.

По словам священника, со стороны канонической церкви и ее сторонников должно быть «понимание ситуации» и «христианское к этому отношение».

«Ведь вера без дел мертва, и она должна подтверждаться реальной стойкостью в истине. И это одна из главных составляющих, потому что главное оружие — информационное. Люди на Украине поражены этим оружием и превратились в страшных зомби», — считает отец Борис.

По его мнению, задача — не просто выстоять, а подняться над ситуацией, чтобы стать духовно сильнее.

«Выход есть — мы должны его реально увидеть и почувствовать и претворить в своих действиях, свойственных настоящим христианам — в стойкости, терпении, мужестве, кротости и в тоже время внутренней непоколебимости. А внешние действия уже будут подсказывать, что делать. Без этого мы не обойдемся», — выразил свое мнение священник.

Угрозы Яроша собеседник ФАН расценил как «попущение божие».

«Общество должно пройти через эти испытания. Вот сейчас это как раз происходит. Только таким образом всю эту гадость и мусор можно удалить из сознания общества», — считает отец Борис.

Отец Борис подчеркнул — прошедший в Киеве «поместный собор» показал свою несостоятельность.

«Естественно, враг не остановится и будет действовать дальше, пока не исчерпает себя и пока большинство людей не поймут, что это идиотизм. А они, к сожалению, идиоты, их на это настроили, зазомбировали. А нам нужны терпение, стойкость и защита при необходимости», — подчеркивает священник.

Свящество и миряне на Украине должны готовиться к исповедничеству — то есть готовиться открыто исповедовать истинную веру во времена гонений, считает иеромонах Феофан (Кратиров), священник УПЦ МП, который был похищен сотрудниками СБУ в марте 2015 года. В течение месяца отец Феофан подвергался побоям и пыткам в помещении тира Мариупольского отдела СБУ.

«То, что заявляют и Ярош, и Филарет, то, что творилось вокруг этого «волчьего собора» — это конвертация информации», — полагает отец Феофан.

По его мнению, новые выпады Яроша — карт-бланш на любые действия в отношении духовенства, так что православным нужно готовиться к гонениям на УПЦ.

«На духовенство развешивают мишени, с нами можно делать все, что угодно. Если видишь священника УПЦ МП — это уже потенциальная жертва, которую нужно уничтожать. Преподносится именно такая логика восприятия реальности», — заявил отец Феофан в беседе с ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.