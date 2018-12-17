Власти Турции заявили, что США не смогут помешать операции в Сирии против курдов

Анкара, 17 декабря. США не смогут помешать Турции провести операцию против сирийских курдов к востоку от Евфрата, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о скором старте операции против самообороны сирийских курдов, которых Анкара приравнивает к террористическим группировкам. Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что эти шаги турецких властей неприемлемы.

«В Вашингтоне полагали, что смогут нанести удар по Турции руками боевиков, которых готовили американцы, — ответил на критику со стороны Вашингтона Сойлу. — США попытались организовать международное давление на Турцию, но Анкара смогла преодолеть все препятствия».

Он отметил, что США отказались поддержать Турцию и во время проведения операции «Щит Евфрата», и во время операции «Оливковая ветвь». Каждый раз Вашингтон выступал с угрозами в адрес Анкары.

«Теперь же Вашингтон пытается предпринять аналогичные шаги к востоку от реки Евфрат, — приводит слова турецкого министра агентство Anadolu. — Турция не позволила сделать это ранее, не позволит и сейчас».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что в Москве внимательно следят на ситуацией на сирийской территории, расположенной к востоку от Евфрата. Отвечая на вопрос, считает ли РФ курдские формирования в Сирии террористами,она подчеркнула, что не по всем вопросам позиции Москвы и Анкары совпадают.