В РФ приступили к разработке новой ракеты с двигателем, экспортируемым в США

Москва, 17 декабря. Жидкостный ракетный двигатель РД-180, который применяется на американской ракете-носителе Atlas-5, предлагается эксплуатировать и в перспективной российской ракете-носителе. Об этом заявили в пресс-службе НПО «Энергомаш».

Отмечается, что по поручению государственной корпорации «Роскосмос» началась проработка версий применения РД-180 в российских средствах выведения.

Ранее о том, что поставляемый в Штаты двигатель РД-180 будет использован на одной из перспективных ракет, агентству РИА Новости сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава «Прогресса» Дмитрий Баранов отмечал, что в качестве одного из возможных вариантов предлагается монтировать РД-180 на центральный блок сверхтяжелой ракеты.