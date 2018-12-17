Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Песков объяснил заявление Лаврова о неонацистском режиме на Украине
Читать Новость
Технологии

В РФ приступили к разработке новой ракеты с двигателем, экспортируемым в США

45
0 Оставить комментарий

В РФ приступили к разработке новой ракеты с двигателем, экспортируемым в США

Москва, 17 декабря. Жидкостный ракетный двигатель РД-180, который применяется на американской ракете-носителе Atlas-5, предлагается эксплуатировать и в перспективной российской ракете-носителе. Об этом заявили в пресс-службе НПО «Энергомаш».

Отмечается, что по поручению государственной корпорации «Роскосмос» началась проработка версий применения РД-180 в российских средствах выведения.

Ранее о том, что поставляемый в Штаты двигатель РД-180 будет использован на одной из перспективных ракет, агентству РИА Новости сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава «Прогресса» Дмитрий Баранов отмечал, что в качестве одного из возможных вариантов предлагается монтировать РД-180 на центральный блок сверхтяжелой ракеты.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.