СБУ объяснила, что делали задержанные в Керченском проливе сотрудники службы

Киев, 17 декабря. Задержанные вместе с украинскими моряками в Керченском проливе сотрудники СБУ выполняли служебные контрразведывательные задания, говорится в ответе СБУ на запрос издания «Украинские новости».

Три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу в Керченском проливе 25 ноября. Они совершали опасные маневры, игнорируя требования Москвы прекратить эти действия. В итоге Москва была вынуждена задержать корабли и экипажи. Среди 24 моряков двое были сотрудниками СБУ. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения пересечения государственной границы. Российский суд арестовал всех членов экипажей.

«Офицеры украинской спецслужбы… выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ», — приводит издание сообщении СБУ.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите границы. По его словам, провокация в Керченском проливе связана с низким рейтингом украинского президента Петра Порошенко в преддверии выборов, которые запланированы на весну следующего года.